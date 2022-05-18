Супруга Трампа рассказала о жизни в Белом доме

Мелания Трамп дала первое интервью после президентства мужа. Она рассказала, что ей понравилось жить в Белом доме.

Миссис Трамп также заявила, что не жалеет о том, что ее, в отличие от других первых леди, не сняли для обложки журнала Vogue. По словам Мелании, у нее были дела поважнее съемок.

Она добавила, что за время жизни в Белом доме поняла одно – что бы она ни делала, люди будут недовольны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

