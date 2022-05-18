Европа исчерпала санкционные ресурсы против РФ – СМИ

Европа исчерпала санкционные ресурсы против России, а седьмого пакета может не быть. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в Евросоюзе.

16 мая главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет санкций. Проблемой, как и ранее, стали разногласия по поводу поставок нефти. Венгрия заявила, что согласилась бы снять вето с топливного эмбарго против России в обмен на модернизацию энергетической системы. Стоит это около 18 миллиардов евро.

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