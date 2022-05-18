Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

Украина стала крупнейшим в мире получателем американской военной помощи. Киев обошел по этому показателю Египет и Израиль. Об этом пишет издание The Washington Post.

Новые вооружения обещает поставить и Евросоюз. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ЕС не допустит, чтобы у Украины закончились оружие и военная техника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

