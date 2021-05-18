Новости мира: Джо Байден призвал Израиль и Палестину прекратить огонь

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, сообщила армия обороны Израиля. Миротворцы ООН тем временем усилили патрулирование ливано-израильской границы. Накануне со стороны Ливана по Израилю пытались запустить 6 ракет. Все попытки оказались неудачными. Тем не менее, армия еврейского государства ответила массированным артиллерийским ударом. Тем временем президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с Биньямином Нетаньяху и призвал его к прекращению огня между Израилем и Палестиной. Однако пока перемирие не объявлено.

Японцы не хотят принимать в своей стране Олимпиаду. 80% опрошенных выступили против проведения Игр в условиях пандемии. Они требуют отмены соревнований или как минимум их переноса. Игры должны были пройти еще в 2020 году, но коронавирус спутал все планы, и теперь Международный Олимпийский комитет планирует провести соревнования в июле этого года. Уже решено, что иностранных болельщиков на трибунах не будет. Пустят ли жителей страны, пока непонятно: все зависит от ситуации с ковидом.

Эквадор уходит под воду. Сильные ливни вызвали по всей стране наводнения. Реки вышли из берегов, пострадали десятки человек, многие остались без жилья. Первые этажи домов затопило более чем на метр. Некоторые строения не выдержали подобной проверки на прочность и рухнули. Спасатели продолжают эвакуировать людей из наиболее пострадавших районов.

В Киеве автомобиль, спокойно ехавший по относительно свободной дороге, внезапно взлетел в воздух. Причиной стали оборвавшиеся троллейбусные провода, которые водитель не заметил. После ДТП он попытался сбежать от полицейских. Позже выяснилось, что за руль мужчина сел в нетрезвом виде. Когда его все-таки задержали, он пытался доказать, что машиной управляла его жена, но полицейские в эту версию не поверили.