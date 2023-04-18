Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 15:45

Политика

Российская армия за сутки уничтожила два арсенала и шесть беспилотников ВСУ

Российская армия за сутки уничтожила два арсенала и шесть беспилотников ВСУ

Новости часа: Песков заявил, что Россия готова прислушаться к предложениям по Украине

Песков объяснил, почему Шойгу и Герасимов не поехали с Путиным в зону проведения СВО

Новости часа: очное шествие "Бессмертный полк" отменили в 2023 году

Песков рассказал об оценках Путиным хода спецоперации после поездки в Донбасс

Новости часа: Собянин рассказал, как будут выглядеть новые окружные волонтерские центры

Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Российские беспилотники обнаружили опорный пункт украинских военных

Словакия передала Украине 13 старых истребителей МиГ-29

Путин посетил штабы "Днепр" и "Восток" на херсонском направлении и в ЛНР

Российские военные за сутки уничтожили два арсенала и шесть беспилотников украинской армии. Также штурмовые отряды РФ взяли под контроль еще три квартала Артемовска, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика