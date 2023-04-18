Российская армия за сутки уничтожила два арсенала и шесть беспилотников ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили два арсенала и шесть беспилотников украинской армии. Также штурмовые отряды РФ взяли под контроль еще три квартала Артемовска, рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.