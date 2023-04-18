В конгрессе США потребовали раскрыть данные о помощи Украине и присутствии там американских военных. Такую резолюцию президенту Джо Байдену внес республиканец Мэтт Гетц.

Как указывает законодатель, из недавней утечки секретных документов следует, что на Украине находятся 14 бойцов специальных сил, но причина пребывания не указана. Если резолюцию примут, данные должны раскрыть в течение двух недель. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.