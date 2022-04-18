Москва объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии.

Независимый экономист Андрей Бархота заявил, что в Москве ситуация на рынке труда стабильная.

РЖД с 20 апреля возобновляет пассажирское сообщение с Казахстаном.

