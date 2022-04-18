ВС РФ поразили более 300 военных объектов на Украине

Российские ракетные войска и артиллерия поразили более 300 военных объектов на Украине. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он поведал, что российская авиация нанесла удары по 84 военным объектам Украины. В результате были уничтожены завод по ремонту головных частей тактических ракет "Точка-У", командный пункт батальона территориальной обороны и два склада боеприпасов и хранилище топлива. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

