В Белом доме заявили, что пока нет планов по организации визита Байдена на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока нет планов по организации визита президента США Джо Байдена на Украину.

Министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх планирует посетить Москву в мае. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

