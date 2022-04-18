В Госдепе США пригрозили Китаю серьезными последствиями за оказание помощи РФ.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский не видит перспектив для переговоров с Украиной в нынешних условиях.

Российские кондитеры готовы компенсировать нехватку западных сладостей.

