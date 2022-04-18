Москалькова заявила о наличии 10 пропусков для граждан с Украины на границе РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что на границе РФ и Белоруссии действуют 10 пунктов пропуска граждан с Украины.

В Минфине США заявили, что хотят добиться того, чтобы все страны следовали их санкциям против РФ.

Почти 250 новых маршрутов готовятся запустить за границу через Сочи.

