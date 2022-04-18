Путин заявил о провале экономического блицкрига Запада

О провале экономического блицкрига Запада заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент поручил правительству представить конкретные цифры, на сколько будут проиндексированы пенсии, социальные выплаты и зарплаты бюджетников с учетом подросшей инфляции.

Он также рассказал, что инфляция в России сейчас стабилизируется. При этом Путин отметил, что потребительские цены значительно выросли. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

