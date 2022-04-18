В МО РФ рассказали об уничтожении 16 военных объектов Украины за сутки

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, речь идет о двух пунктах управления, двух опорных пунктах подразделений украинских войск и местах сосредоточения личного состава и военной техники противника в ряде населенных пунктов. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

