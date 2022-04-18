В США пообещали серьезные последствия для Китая в случае предоставления вооружения РФ

Китай столкнется с серьезными последствиями со стороны США и их союзников, если предоставит вооружения России и поможет Москве обойти санкции. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он также отметил, что поездка госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину пока не планируется.

