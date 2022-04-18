ВКС РФ уничтожили центр с партией западного оружия под Львовом

ВКС России уничтожили под Львовом центр с партией оружия из США и ЕС.

"Яндекс" и VK удалили официальные сайты Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремисткой и запрещенной на территории РФ) из поиска.

Уличные парковки в Москве станут бесплатными в майские праздники.

