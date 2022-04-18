МО РФ сообщило об уничтожении завода по ремонту ракет "Точка-У"

В Минобороны России сообщили об уничтожении завода по ремонту тактических ракет "Точка-У" в Днепропетровске. Всего российские ракетные войска и артиллерия поразили более 300 военных объектов на Украине. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования воздушно-космических сил России уничтожены 16 военных объектов Украины. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

