Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил дальнейших контактов с Владимиром Путиным.

Он также заявил, что планирует обсудить во вторник, 19 апреля, с президентом США Джо Байденом и рядом других западных лидеров возможные новые санкции против России. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

