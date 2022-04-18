Сирия отправила письмо в ООН о военных преступлениях в Ракке в 2017 году

Сирия отправила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и Совбезу ООН о военных преступлениях международной коалиции, которую возглавило США, в Ракке в 2017 году. Соответствующее заявление МИД страны опубликовало агентство SANA.

Авиакомпания Emirates Airlines продолжит полеты в Россию, пока обратное распоряжение не поступит от властей ОАЭ. Об этом заявил президент компании Тим Кларк в интервью BBC.

Google не вносила изменений в Google Maps для раскрытия военных объектов в РФ, сообщает ТАСС.

