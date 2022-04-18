МО РФ показало, как проводится подготовка к боевым вылетам вертолетов Ка-52 на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры подготовки к боевым вылетам вертолетов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что российскими средствами ПВО сбиты в воздухе три украинских боевых самолета: два истребителя МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.