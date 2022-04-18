Минобороны РФ опубликовало кадры подготовки к боевым вылетам Ка-52

Минобороны России опубликовало кадры подготовки к боевым вылетам и объективный контроль работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Современный вертолет Ка-52 "Аллигатор" эффективен в любое время года и днем, и ночью. В темное время суток тепловизор боевой винтокрылой машины позволяет увидеть, например, неостывший двигатель танка врага на расстоянии до 10 километров, и со 100% вероятностью уничтожить обнаруженную цель.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.