МО РФ опубликовало данные о потерях Украины в ходе российской спецоперации

Минобороны России опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных. Всего, по данным ведомства, их общее число составляет 23 367 человек.

Также Минобороны сообщило, что располагает информацией о большом количестве дезертировавших украинских военных, раненых и пропавших без вести.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.