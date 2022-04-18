В МО РФ предупредили о подготовке провокации со стороны Киева в пасхальную ночь

Киевский режим при поддержке ряда западных стран готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в результате будут многочисленные жертвы в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях. Для осуществления провокации сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.