ВС РФ уничтожили "Искандерами" 7 военных объектов Украины

Вооруженные силы РФ с помощью ракетных комплексов "Искандер" уничтожили семь военных объектов Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками нанесены удары высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер". Уничтожены четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника", – сказал Конашенков.

Он уточнил, что отряды украинских солдат были расположены вблизи населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск. Всего за минувшую ночь российские военные уничтожили 16 объектов ВСУ.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.