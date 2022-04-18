МО РФ сообщило об ударе "Точкой-У" по Токмаку

Украинские военные нанесли удар "Точкой-У" по гражданскому фермерскому хозяйству в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как рассказал хозяин постройки, ракетный удар был нанесен в 00:17. По данным военного ведомства, здания частного сельхозпредприятия полностью уничтожены и восстановлению не подлежат.

"Подпрыгнули на кровати вместе с женой – было три хлопка. Два очень сильных, один – ну такой, как танк стрельнул. Все надеялись, что это не у нас", – рассказал мужчина.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.