Киев запретил боевикам в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен – МО РФ

Завод "Азовсталь" остается последним местом в Мариуполе, где находятся украинские военнослужащие. Как заявили в Минобороны РФ, им предлагали сложить оружие, но киевские власти запрещают вести переговоры о сдаче в плен.

В российском ведомстве сообщили также данные об иностранных наемниках. Всего Киев привлек почти 7 тысяч иностранцев. Более тысячи уже уничтожены, еще свыше 900 – сбежали из страны.

По просьбе президента Турции Реджепа Эрдогана, спецназ провел Мариуполе спецоперацию по освобождению заложников, которых украинские военные удерживали в турецкой мечети.

Также в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского завода по производству хранилищ топлива и боеприпасов. В воздухе сбиты два украинских МиГ-29.

Всего за время специальной военной операции уничтожено 136 самолетов и почти 500 беспилотников. Выведены из строя и разбиты более двух тысяч танков и других боевых бронированных машин. Уничтожены также по 250 зенитных ракетных комплексов и установок реактивных систем залпового огня.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.