Кризис на Украине может ввергнуть в нищету 1,7 млрд человек – генсек ООН

Кризис на Украине может ввергнуть в нищету пятую часть человечества, заявли генсек ООН Антониу Гутерриш.

Суда под российским флагом больше не смогут заходить в порты Бельгии.

РПЦ перенесла Архиерейский собор из-за сложной международной обстановки.

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