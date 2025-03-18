Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной 19 марта

Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными.

Также в ходе диалога глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Однако он обратил внимание республиканца на риски, связанные с договороспособностью Киева.

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