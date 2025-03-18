Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 23:15

Политика

Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной 19 марта

Путин сообщил Трампу об обмене пленными с Украиной 19 марта

Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию вокруг Украины

Политолог назвала основные итоги переговоров Путина и Трампа

Путин поддержал идею Трампа о 30-дневной паузе в ударах по инфраструктуре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 18 марта

Белый дом сообщил, что переговоры Трампа и Путина "идут хорошо"

Белый дом сообщил, что Трамп и Путин разговаривают уже около часа

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

Политологи назвали возможные темы беседы Путина и Трампа

Владимир Путин проинформировал президента США Дональда Трампа в ходе телефонного разговора, что Москва и Киев в среду, 19 марта, проведут обмен пленными.

Также в ходе диалога глава РФ поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Однако он обратил внимание республиканца на риски, связанные с договороспособностью Киева.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика