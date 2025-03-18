По данным экспертов, украинские вооруженные силы столкнулись с острой нехваткой вооружения. Из примерно 70 поставленных США пусковых установок для ракет ATACMS у противника могло остаться не более пяти единиц.

Остальные, как сообщает Минобороны России, были уничтожены в ходе специальной военной операции. Российские войска также регулярно захватывают западное вооружение, включая квадрокоптеры с боевыми зарядами и ручные гранатометы.

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