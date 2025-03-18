Российские военные освободили населенный пункт Степовое Запорожской области. Бойцы из подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике противника.

Инициатива у армии РФ также и на Красноармейском направлении. Несмотря на то, что ВСУ перебросили туда большую часть своих резервов. Там подразделения "Южной" группировки войск уничтожили два автомобиля, гаубицу и склад боеприпасов.

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