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18 марта, 15:15

Политика

Мосгоризбирком: итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна

Мосгоризбирком: итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна

Новости часа: 5,4 миллиона москвичей приняли участие в выборах президента РФ

Владимир Путин набирает 87,3% голосов после обработки 99,94% протоколов

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной

Итоговая явка на выборах президента РФ в Москве составила 66,73%

Явка на выборах президента РФ в Москве составила 66,73%

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Всего в выборах президента России в столице приняли участие 66,73% жителей города. Это больше, чем на выборах в 2018 году, рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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