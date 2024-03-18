Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 14:15

Новости

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной

Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной

Итоговая явка на выборах президента РФ в Москве составила 66,73%

Явка на выборах президента РФ в Москве составила 66,73%

Собянин поздравил Путина с избранием на пост президента России

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%

Новости мира: демонстранты попытались взять штурмом полицейский участок в Ла-Курневе

Определены победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов"

Явка на выборы президента РФ стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Об этом заявили на брифинге в Центризбиркоме.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, таких цифр удалось достичь благодаря проведению голосования в течение трех дней, а также возможности проголосовать онлайн или на любом желаемом избирательном участке.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоСтанислав КуликАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика