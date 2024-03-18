18 марта, 14:15Новости
Явка на прошедших выборах президента РФ стала рекордной
Явка на выборы президента РФ стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Об этом заявили на брифинге в Центризбиркоме.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, таких цифр удалось достичь благодаря проведению голосования в течение трех дней, а также возможности проголосовать онлайн или на любом желаемом избирательном участке.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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