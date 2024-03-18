Итоговая явка на выборах президента РФ в Москве составила 66,73%

В понедельник, 18 марта, Мосгоризбирком подвел итоги выборов президента РФ в столице. Итоговая явка на выборах главы государства в Москве составила 66,73%. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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