Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%

Явка на выборах президента РФ в целом по стране стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Об этом заявили на брифинге в Центризбиркоме в понедельник, 18 марта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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