Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 12:15

Политика

Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%

Явка на выборы президента РФ стала рекордной и составила 77,44%

Новости мира: демонстранты попытались взять штурмом полицейский участок в Ла-Курневе

Определены победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов"

Глава ЦИК РФ подвела предварительные итоги голосования на выборах президента

Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК

99,76% избирательных бюллетеней обработали по России

ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России

Явка на выборах президента РФ в целом по стране стала рекордной в новейшей истории России и составила 77,44%. Об этом заявили на брифинге в Центризбиркоме в понедельник, 18 марта.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАнастасия Налетова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика