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18 марта, 11:15

Политика

Глава ЦИК РФ подвела предварительные итоги голосования на выборах президента

Глава ЦИК РФ подвела предварительные итоги голосования на выборах президента

Явка на президентские выборы в России превысила 74% – ЦИК

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ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

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В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

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На пресс-конференции председатель ЦИК РФ Элла Памфилова представила предварительные итоги трехдневного голосования на выборах президента России. Так, явка в первый день составила более 36%, во второй – более 22%, в третий –18%.

Кроме того, она отметила, что прошедшие выборы показали силу духа и сплоченность россиян, несмотря на большое давление со стороны стран Запада.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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