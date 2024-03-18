Глава ЦИК РФ подвела предварительные итоги голосования на выборах президента

На пресс-конференции председатель ЦИК РФ Элла Памфилова представила предварительные итоги трехдневного голосования на выборах президента России. Так, явка в первый день составила более 36%, во второй – более 22%, в третий –18%.

Кроме того, она отметила, что прошедшие выборы показали силу духа и сплоченность россиян, несмотря на большое давление со стороны стран Запада.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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