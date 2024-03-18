99,76% избирательных бюллетеней обработали по России

Согласно последним данным ЦИК по стране, уже обработано 99,76% избирательных бюллетеней. Первое место занимает Владимир Путин с 87,29% голосов. Второе место – Николай Харитонов, набравший 4,3%. На третьем месте расположился Владислав Даванков, которого поддержали 3,84% избирателей. Еще 3,21% россиян отдали свои голоса Леониду Слуцкому.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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