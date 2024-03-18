ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

Предварительные данные на основе обработки 99,72% избирательных бюллетеней разместили на официальном портале ЦИК РФ. Согласно им, Владимир Путин набрал 87,3% голосов. Второе место занял Николай Харитонов с 4,3%. Следом за ним с разницей почти в половину процента разместился Владислав Даванков (3,83%). На четвертом месте – Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,21% россиян.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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