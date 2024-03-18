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18 марта, 10:15

Политика

ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

ЦИК РФ обнародовал предварительные итоги голосования на выборах президента

Завершился третий розыгрыш акции #ВыбираемВместе2024 программы "Миллион призов"

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней

ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России

Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно

Предварительные данные на основе обработки 99,72% избирательных бюллетеней разместили на официальном портале ЦИК РФ. Согласно им, Владимир Путин набрал 87,3% голосов. Второе место занял Николай Харитонов с 4,3%. Следом за ним с разницей почти в половину процента разместился Владислав Даванков (3,83%). На четвертом месте – Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,21% россиян.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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