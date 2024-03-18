В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

В понедельник, 18 марта, в России подводят итоги голосования на выборах президента. По данным на 09:30, обработано 99,72% бюллетеней. Лидирует с большим отрывом Владимир Путин – за него проголосовало 87,31% избирателей.

На втором месте – Николай Харитонов. Он набирает 4,3% голосов. Владиславу Даванкову отдали предпочтение 3,83% избирателей, а за Леонида Слуцкого – 3,21% голосов.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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