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18 марта, 09:45

Политика

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России

Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней

ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России

Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно

99,44% бюллетеней на выборах президента России обработали к утру 18 марта

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений

В понедельник, 18 марта, в России подводят итоги голосования на выборах президента. По данным на 09:30, обработано 99,72% бюллетеней. Лидирует с большим отрывом Владимир Путин – за него проголосовало 87,31% избирателей.

На втором месте – Николай Харитонов. Он набирает 4,3% голосов. Владиславу Даванкову отдали предпочтение 3,83% избирателей, а за Леонида Слуцкого – 3,21% голосов.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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