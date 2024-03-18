Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России

В понедельник, 18 марта, в России подводят итоги голосования на выборах президента. По данным на 09:00, обработано 99,71% бюллетеней. Лидирует с большим отрывом Владимир Путин – за него проголосовали 87,31% избирателей.

На втором месте – Николай Харитонов. Он набирает 4,3% голосов. Владиславу Даванкову отдали предпочтение 3,83% избирателей, а за Леонида Слуцкого – 3,21% голосов.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

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