18 марта, 09:15Политика
Более 99% избирательных бюллетеней обработали в России
В понедельник, 18 марта, в России подводят итоги голосования на выборах президента. По данным на 09:00, обработано 99,71% бюллетеней. Лидирует с большим отрывом Владимир Путин – за него проголосовали 87,31% избирателей.
На втором месте – Николай Харитонов. Он набирает 4,3% голосов. Владиславу Даванкову отдали предпочтение 3,83% избирателей, а за Леонида Слуцкого – 3,21% голосов.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
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