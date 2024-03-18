В ЦИК подвели предварительные итоги голосования

В Центризбиркоме обработали 99,68% бюллетеней. По предварительным данным, Владимир Путин набрал 87,32% голосов. На втором месте с большим отрывом расположился Николай Харитонов (4,3%). На третьем месте – Владислав Даванков (3,82%). Замыкает рейтинг Леонид Слуцкий, которого поддержали 3,2% россиян.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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