18 марта, 08:15Политика
Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней
На данный момент в ЦИК обработали 99,67% бюллетеней. Владимир Путин опередил своих конкурентов, набрав 87,32% голосов. Второе место занял Николай Харитонов – ему доверились 4,3% россиян. Третье место с небольшим отрывом занял Владислав Даванков (3,82%). Замыкает рейтинг Леонид Слуцкий (3,2%).
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
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