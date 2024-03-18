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18 марта, 08:15

Политика

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней

Центризбирком обработал 99,67% бюллетеней

ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России

Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно

99,44% бюллетеней на выборах президента России обработали к утру 18 марта

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений

Владимир Путин отметил высокую явку россиян на выборах президента

Более пяти миллионов москвичей приняли участие в голосовании

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

На данный момент в ЦИК обработали 99,67% бюллетеней. Владимир Путин опередил своих конкурентов, набрав 87,32% голосов. Второе место занял Николай Харитонов – ему доверились 4,3% россиян. Третье место с небольшим отрывом занял Владислав Даванков (3,82%). Замыкает рейтинг Леонид Слуцкий (3,2%).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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