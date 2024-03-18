ЦИК РФ обработал 99,59% бюллетеней

По данным ЦИК, в России уже обработали 99,59% бюллетеней. Подавляющее большинство голосов было отдано за Владимира Путина (87,33%). Второе место занял Николай Харитонов (4,3%). Следом за ним с небольшим отрывом расположился Владислав Даванков с 3,81% голосов. На четвертом месте – Леонид Слуцкий, получивший поддержку 3,2% избирателей.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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