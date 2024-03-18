18 марта, 07:15Политика
Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта
18 марта станут известны победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов". Среди проголосовавших онлайн или с помощью терминала на избирательном участке будут разыграны умная колонка, а также от одной до пяти тысяч призовых баллов.
Победители розыгрыша получат уведомления в СМС-сообщении от имени DIT_MOS. Его отправят на номер, который был указан при электронном голосовании.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.