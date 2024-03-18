Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 07:15

Политика

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Третий розыгрыш по программе "Миллион призов" состоится 18 марта

Почти 75% избирателей приняли участие в выборах президента России

Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно

99,44% бюллетеней на выборах президента России обработали к утру 18 марта

Выборы президента России в Москве прошли без серьезных нарушений

Владимир Путин отметил высокую явку россиян на выборах президента

Более пяти миллионов москвичей приняли участие в голосовании

Владимир Путин поблагодарил волонтеров за работу на выборах президента

ЦИК подвел предварительные итоги голосования на выборах президента России

Владимир Путин поблагодарил сопредседателей избирательного штаба за работу

18 марта станут известны победители третьего розыгрыша программы "Миллион призов". Среди проголосовавших онлайн или с помощью терминала на избирательном участке будут разыграны умная колонка, а также от одной до пяти тысяч призовых баллов.

Победители розыгрыша получат уведомления в СМС-сообщении от имени DIT_MOS. Его отправят на номер, который был указан при электронном голосовании.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборы2024видеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика