Сотрудники избирательного штаба Путина работали на выборах круглосуточно

Работа в избирательном штабе Владимира Путина не прекращалась даже в ночь после закрытия избирательных участков. Кроме того, в течение нескольких месяцев его сотрудники круглосуточно координировали работу региональных подразделений во всех уголках страны.

Также сотрудники штаба и наблюдатели, которые были на всех избирательных участках, непрерывно следили и за чистотой голосования.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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