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18 марта, 07:15

Политика

99,44% бюллетеней на выборах президента России обработали к утру 18 марта

99,44% бюллетеней на выборах президента России обработали к утру 18 марта

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К утру 18 марта было обработано 99,44% бюллетеней. По данным ЦИК, Владимир Путин лидирует с 87,32% голосов. Второе место занял Николай Харитонов, набравший 4,32%. На третьем месте – Владислав Даванков (3,79%), на четвертом – Леонид Слуцкий (3,19%).

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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