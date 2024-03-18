Более пяти миллионов москвичей приняли участие в голосовании

В Москве участие в голосовании приняли более пяти миллионов человек. Онлайн-формат предпочли более 3,5 миллиона избирателей. Такие данные приводит Мосгоризбирком.

Кроме того, глава ведомства Ольга Кириллова выразила слова благодарности сотрудникам, обеспечивавшим бесперебойную работу избирательной системы и отразившим множество кибератак.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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