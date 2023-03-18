Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 19:30

Политика

Новости часа: в МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней

Новости часа: в МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней

Новости часа: Владимир Путин осмотрел часть парка "Херсонес Таврический" в Крыму

Захарова назвала неприемлемыми ультиматумы по ситуации на Украине

Новости часа: Владимир Путин приехал в Севастополь

Москвичам рассказали о ходе СВО на Украине

США потребовали от Анкары прекратить обслуживание российских самолетов

На Запорожском направлении ВСУ предприняли попытку танкового прорыва

В Угледаре боевики ВСУ используют мирное население в качестве живого щита

Власти США потребовали от Турции прекратить обслуживание российских самолетов

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
РФ уведомила все стороны о том, что продлевает зерновую сделку на 60 дней. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

Суд запретил садиться за руль виновнику ДТП с шестью пешеходами в Петербурге, сообщили в пресс-службе.

Читайте также
политикаспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика