18 марта, 19:30Политика
Новости часа: в МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки только на 60 дней
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.
РФ уведомила все стороны о том, что продлевает зерновую сделку на 60 дней. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.
Форум спортсменов Олимпийского совета Азии призвал допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.
Суд запретил садиться за руль виновнику ДТП с шестью пешеходами в Петербурге, сообщили в пресс-службе.