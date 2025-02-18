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Новости

18 февраля, 17:30

Политика

Лавров заявил, что РФ и США заинтересованы в снятии препятствий для сотрудничества

Лавров заявил, что РФ и США заинтересованы в снятии препятствий для сотрудничества

Россия и США обсудили будущее сотрудничество на переговорах в Эр-Рияде

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Переговоры России и США в Эр-Рияде длились 4,5 часа

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что по итогам переговоров с представителями США стороны выразили решимость активно продвигать двусторонние отношения. Москва и Вашингтон заинтересованы в снятии препятствий для экономического сотрудничества.

Лавров отметил, что с американской стороной удалось обсудить не все вопросы, которые пока остаются предметом разногласий. Он также подчеркнул, что Россия никогда не подвергала опасности систему энергоснабжения Украины, а консультации с США по вопросу конфликта будут носить регулярный характер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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