Россия и США обсудили будущее сотрудничество на переговорах в Эр-Рияде

В Эр-Рияде завершилась встреча представителей России и США. Переговоры длились несколько часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились подготовить почву для будущего сотрудничества и инвестиций после завершения конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, а американская сторона стала лучше понимать позицию Москвы. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры серьезными и уважительными, подчеркнув важность восстановления коммуникации.

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