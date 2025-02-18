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18 февраля, 17:15

Политика

Россия и США обсудили будущее сотрудничество на переговорах в Эр-Рияде

Россия и США обсудили будущее сотрудничество на переговорах в Эр-Рияде

Сергей Лавров провел брифинг по итогам переговоров России и США

Лавров заявил о регулярных консультациях России и США по Украине

Москва 24 подвела итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли переговоры России и США по восстановлению отношений

Россия и США договорились о восстановлении штата посольств

США и Россия договорились заложить основу для будущего сотрудничества

Ушаков: Путин определит, кто войдет в число переговорщиков по украинскому вопросу

Переговоры России и США в Эр-Рияде длились 4,5 часа

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры с США в Эр-Рияде позитивными

В Эр-Рияде завершилась встреча представителей России и США. Переговоры длились несколько часов. Стороны обсудили двусторонние отношения и договорились подготовить почву для будущего сотрудничества и инвестиций после завершения конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что диалог был полезным, а американская сторона стала лучше понимать позицию Москвы. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал переговоры серьезными и уважительными, подчеркнув важность восстановления коммуникации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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