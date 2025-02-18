18 февраля, 17:00Политика
Лавров заявил о регулярных консультациях России и США по Украине
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ и США будут проводить регулярные консультации по Украине. Для этого обе стороны должны сформировать переговорные команды.
Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и США договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий государств.
Также, по словам Лаврова, представителям двух стран поручено обсудить меры подготовки встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.