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18 февраля, 17:00

Политика

Лавров заявил о регулярных консультациях России и США по Украине

Лавров заявил о регулярных консультациях России и США по Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ и США будут проводить регулярные консультации по Украине. Для этого обе стороны должны сформировать переговорные команды.

Кроме того, Лавров сообщил, что Россия и США договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий государств.

Также, по словам Лаврова, представителям двух стран поручено обсудить меры подготовки встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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