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18 февраля, 16:45

Политика

Москва 24 подвела итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Москва 24 подвела итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли переговоры России и США по восстановлению отношений

Россия и США договорились о восстановлении штата посольств

США и Россия договорились заложить основу для будущего сотрудничества

Ушаков: Путин определит, кто войдет в число переговорщиков по украинскому вопросу

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Телеканал Москва 24 собрал подборку основных тезисов по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде.

Стороны договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине.

Говорить о перезагрузке отношений пока рано, но разговор о сближении был. Страны согласны учитывать интересы друг друга.

Россия и США договорились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в отношениях двух стран и о будущем сотрудничестве.

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