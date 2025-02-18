Москва 24 подвела итоги переговоров России и США в Эр-Рияде

Телеканал Москва 24 собрал подборку основных тезисов по итогам переговоров России и США в Эр-Рияде.

Стороны договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине.

Говорить о перезагрузке отношений пока рано, но разговор о сближении был. Страны согласны учитывать интересы друг друга.

Россия и США договорились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в отношениях двух стран и о будущем сотрудничестве.